Veste bună pentru fermieri: Crește sprijinul de la 5000 de EURO la 7000 de EURO pentru cei afectati de criză

Europarlamentarul PNL, Daniel Buda, anunță o veste excelentă pentru fermieri. El arată că în cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltate Rurală din Parlamentul European, al cărei vicepreședinte este, a fost votată creșterea jutorului pentru fermierii afectați de Criza Covid-19 de la 5000 de EURO la 7000 de euro.

”Majorarea sprijinului din FEADR de la 5000 de euro la 7000 de euro pentru fermierii afectați de criza COVID-19!

În cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, al cărei vicepreședinte sunt, a fost adoptat proiectul de aviz și amendamentele înaintate de această comisie la raportul privind măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19.

Propunerea inițială viza acordarea unui sprijin sub forma unei sume forfetare unice pentru fermieri și IMM-urile active în procesarea, comercializarea și/ sau producerea produselor agricole, de 5000 de euro pentru fermă și 50.000 per IMM. Comisia AGRI a votat în această săptămână amendamentul conform căruia cuantumul maxim al sprijinul poate ajunge la 7000 de euro per fermier. Această sumă urmează să fie plătită până la 30/06/2021 pe baza cererilor de sprijin aprobate de autoritatea competentă până la 31.12.2020.

Mai mult, în urma amendamentului adoptat de Comisia AGRI, sprijinul din FEADR acordat în cadrul măsurii a fost extins de la 1% la maximum 2% din totalul contribuției FEADR la programul de dezvoltare rurală. Această măsură ar trebui să permită statelor membre să utilizeze fondurile disponibile în cadrul programelor de dezvoltare rurală existente, pentru a sprijini fermierii și IMM-urile afectate în special de criza COVID-19. Sprijinul, care are scopul de a asigura competitivitatea agrocomercială și viabilitatea exploatațiilor agricole, trebuie să fie acordat pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, în scopul de a concentra optim resursele disponibile în direcția beneficiarilor afectați în cea mai mare măsură de criză!”, anunță europarlamentarul PNL pe pagina sa de Facebook.