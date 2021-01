Vești bune pentru fanii serialului 'Sex and the City/ Totul despre sex'. Producția revine cu încă 10 episoade noi

Un nou capitol din franciza „Totul despre sex/ Sex and the City” este pregătit de HBO Max, iar din distribuţie vor face parte Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis. Actriţa Kim Cattrall, care a interpretat rolul Samantha Jones în serialul original şi în cele două lungmetraje, nu va reveni în proiect.

Parker, Nixon şi Davis vor fi producători executivi, alături de Michael Patrick King, potrivit news.ro.

Intitulat „And Just Like That…”, proiectul le are în centru pe Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) şi Miranda Hobbes (Nixon), prietene la vârsta de 50 de ani.

Serialul va avea 10 episoade de câte jumătate de oră. Este programat ca producţia să înceapă în New York primăvara aceasta.

Parker, Davis şi Nixon au publicat duminică, pe conturile de Instagram, un teaser.

„Am crescut cu personajele astea şi abia aştept să văd cum povestea lor a evoluat în acest nou capitol, cu sinceritate, pregnanţă, umor şi oraşul iubit care le-a definit mereu”, a spus Sarah Aubrey, şef de conţinut la HBO Max.

Serialul „Sex and the City” a fost creat de Darren Star pe baza romanului omonim al lui Candace Bushnell, apărut în 1997. A fost lansat de HBO în 1998 şi a avut şase sezoane, până în 2004.

Show-ul a fost urmat de două filme, „Sex and the City” (2008) şi „Sex and the City 2” (2010). Un serial prequel, „The Carrie Diaries”, cu AnnaSophia Robb, a fost lansat de CW în 2013.