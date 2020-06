Vești bune pentru turiștii care merg cu mașina la mare: De azi se circulă fără restricții pe A2

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat joi, în ședința de Guvern, că începând de azi s-au ridicat toate restricțiile de circulație de pe Autostrada Soarelui (A2) și Compania de Drumuri nu mai face niciun fel de lucrări de reparație pe perioada verii.

„Noi pe perioada 15 iunie - 15 septembrie am decis sa suspendam toate lucrarile de intretinere pe A2, am finalizat cei 32 de km. Azi am primit o veste buna, Compania de Drumuri a ridicat toate restrictiile, de azi ,11 iunie. De azi se circula fara restrictii”, a declarat ministrul.

Citește și: Rareș Bogdan: Undeva la 36% din populație mai susține restricțiile. Poate fi tragic pentru un partid .