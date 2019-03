Veşti excelente pentru Simona Halep: A fost premieră de WTA pentru lovitura lunii februarie (VIDEO)

Simona Halep, locul 2 WTA, este autoarea loviturii lunii februarie în circuitul WTA, ea fiind câştigătoarea anchetei de pe site-ul forului internaţional, transmite news.ro.

Halep era nominalizată cu o lovitură din meciul cu sportiva canadiană Eugenie Bouchard, din turul al doilea al turneului de la Dubai. Halep a respins imparabil un smeci executat cam neconvingător de Bouchard, cu care a ridicat scorul la 7-6, 2-0.

Pe locul doi în topul loviturilor lunii februarie se află, după votul fanilor, Elina Svitolina, tot cu o lovitură de la Dubai, pe trei sunt Donna Vekic şi Sofia Kenin (ambele cu faze de la Acapulco) şi pe cinci s-a clasat Caroline Garcia (Dubai).

Halep a fost nominalizată şi pentru titlul de jucătoarea lunii februarie, dar câştigătoarea votului fanilor a fost Belinda Bencic. Românca s-a clasat pe locul doi, pe trei este Yafan Wang şi pe patru Sofia Kenin.

Quick thinking, quicker reactions - @Simona_Halep wins the February Shot of the Month presented by @Cambridge_FX ---> https://t.co/yb6maFLdLO pic.twitter.com/SOqt62cWSu