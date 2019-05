Vești PROASTE de la meteorologi - Revin ploile cu grindină, weekend răcoros în România

Meteorologii au realizat prognoza meteo pentru acest weekend. Din păcate, veștile nu sunt deloc pe placul celor care sperau să se bucure din plin de zilele libere. Ploile revin în mare parte din țară, iar temperaturile scad.

Vineri, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse, exceptând Oltenia și Banatul, unde astfel de fenomene se vor semnala local. Cu totul izolat cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și vor fi condiții de grindină. Pe crestele montane precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 11 grade.

În București, vremea va fi în general instabilă și mai ales pe parcursul zilei vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 8...9 grade.

Sâmbătă, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales ziua, în regiunile nordice, centrale, estice, sud-estice, la munte și pe suprafețe mici în restul teritoriului. Cu totul izolat vor fi condiții de grindină și de cantități mai însemnate de apă. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade in estul Transilvaniei si izolat in Mmoldova si in nordul litoraluluiși 25 de grade in sud-vestul Olteniei, iar cele minime între 1 și 12 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.

În București, vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului mai ales după-amiaza și seara. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 8...9 grade.

Duminică, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului la deal și la munte și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 grade pe litoral și 26 de grade in vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade.

În București, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie reduse. Vântul va sfla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 9...11 grade, conform România TV.