Vești proaste de la meteorologi: cum va fi vremea de 1 Decembrie

Vremea de 1 Decembrie va fi mai rece la nivelul întregii ţări, inclusiv în Capitală, cu maxime ce se vor încadra între două şi 12 grade Celsius, iar probabilitatea pentru ploi va fi redusă, exceptând zonele deluroase din Crişana şi Banat, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

"Pe data de 1 decembrie, vremea va fi rece mai ales dimineaţa, însă la amiază, temperaturile mai cresc uşor faţă de ziua precedentă, astfel încât la nivelul ţării maximele se vor încadra între două şi 12 grade, iar minimele vor fi cuprinse între minus patru şi patru grade Celsius. Cer mai mult noros în Maramureş şi Transilvania, în zonele deruloase din Crişana şi Banat unde vor mai fi precipitaţii salbe mixte. În restul teritoriului va fi un cer variabil şi probabilitatea pentru ploi va fi redusă. La munte, însă, la altitudini mari se aşteaptă ninsori şi rafale ale vântului destul de însemnate ce pot depăşi local şi 80 km/h", a precizat meteorologul ANM.

În Capitală, vremea rămâne relativ rece pe 1 Decembrie, chiar dacă temperatura aerului mai creşte uşor şi maximele vor fi de 9 - 10 grade Celsius. Minima nopţii va fi de minus un grad şi plus două grade în centrul oraşului. " Va fi un cer variabil în Capitală, nu mai aşteptam precipitaţii, iar vântul rămâne moderat", a precizat specialistul ANM.Potrivit informaţiilor furnizate de meteorologul de serviciu, pe parcursul zilei de luni, 29 noiembrie, vremea se va răci accentuat în regiunile intra-carpatice. În restul teritoriului valorile de temperatură vor scădea doar uşor faţă de duminică astfel încât vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit."Temperaturile maxime în ţară vor fi cuprinse în general între 6 şi 16 grade Celsius. În ceea ce priveşte precipitaţiile vor fi ploi în partea de sud şi de sud-est a ţării, dar izolat vor apărea precipitaţii mixte în jumătatea nordică. Cel mai important este faptul că vântul va continua să aibă intensificări susţinute în zona montană înaltă, rafale care depăşesc 80-90 km/h fiind de aşteptat să apară în Carpaţii Orientali, iar în noaptea de 30 spre 1 decembrie şi în celelalte masive. Temperaturile minime în noaptea de 29 spre 30 noiembrie vor fi cuprinse între minus 4 şi 5 grade, mai ridicate doar pe litoral", a transmis meteorologul.Pe 30 noiembrie va continua procesul de răcire în toată ţara. "Vor fi temperaturi maxime între 1 şi 8 grade, iar minimele între minus 5 şi două grade Celsius. Vor persista înnorările în interiorul arcului carpatic unde pe arii relativ extinse vor fi ploi, lapoviţă şi ninsoare. De asemenea, în zonele de munte va mai ninge chiar viscolit în partea mai înaltă. În partea de sud şi de est a ţării vor fi înnorări temporare şi precipitaţii predominant sub formă de ploaie şi numai izolat pot să apară lapoviţa şi ninsoarea, cu precădere în zonele mai înalte. Vântul va continua să aibă intensificări cu viteze mai mari la munte, dar local şi temporar şi în restul ţării", a adăugat specialistul ANM.În Bucureşti, luni, 29 noiembrie, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, maxima se va situa în jurul valorii de 13 grade Celsius, iar minima nopţii va fi în jur de 1 şi 3 grade Celsius. "Vom avea un cer mai mult noros şi temporar ploaie slabă la începutul zilei şi din nou noaptea. Pentru data de 30 noiembrie, în Capitală, vremea devine rece, maxima termică nu va depăşi 5 - 6 grade Celsius, minima nopţii următoare, 30 noiembrie spre 1 decembrie, minus 3 cel mult zero grade Celsius, înnorări temporare şi ploi în special la începutul zilei", a mai spus meteorologul de serviciu al Administraţiei Naţionale de Meteorologie.