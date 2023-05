Vica Blochina stârnește controverse: După Pițurcă, toți bărbații cu care am fost au ajuns la psiholog

Devenită celebră după relația cu fostul selecționer Victor Pițurcă, lituanianca Vica Blochina, spune că relația cu Pitzi i-a marcat total viața. Deși Vica s-a iubit ani în șir cu Pițurcă, relația dintre cei doi a ajuns să țină prima pagină a presei de scandal abia după ce fosta dansatoare a rămas gravidă. Blochina spune că practic a crescut lângă Pițurcă și lui îi datorează maturizarea ei.

Blochina spune că grație oamenilor pe care i-a cunoscut când era cu Pitzi azi are afaceri de succes

Invitată la podcastul lui Viorel Grigoroiu, Blochina a mărturisit că relația cu Pițurcă a lăsat-o și cu traume. Aceasta spune că după ce a crezut în iubire sinceră și a fost dezamăgită de Pițurcă nu a mai putut să se lase cu adevărat pe mâinile unui bărbat.

”Îmi plăcea să mă și răzbun. După Pițurcă, bărbații cu care am fost au ajuns la psiholog după ce le spuneam că îi părăsesc. Aveam o asemenea abilitate să se îndrăgostească de mine și să îi părăsesc. Nu îmi părea rău că suferă. Îi vedeam că suferă și îmi plăcea. Am avut relații foarte mișto, dar ei dădeau foarte mult și eu foarte puțin. Erau bărbați puternici. Eu în momentul ăla mă simțeam bine. Niciodată nu am iubit la fel de mult cât eram iubită”, a dezvăluit Vica Blochina, la podcastul Tare de Tot, moderat de Viorel Grigoroiu.