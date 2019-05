Vicepreședinte PSD, despre schimbarea lui Dragnea și rezultatul alegerilor: E nevoie de măsuri. Suntem toți supărați. PSD a hrănit valul de ură împotriva sa

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea, liderul CJ Maramureș și al filialei județene social-democrate, a declarat duminică, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, legat de o eventuală schimbare din funcție a lui Liviu Dragnea, că este „evident nevoie de măsuri” dar nu știe care sunt acestea și că marți „va fi sigur” o ședință CEX. Zetea a adăugat că PSD a hrănit valul de ură care s-a ridicat împotriva sa, aceasta fiind explicația scorului înregistrat de partid la alegerile europarlamentare.

- Cum comentați scrisoarea către PSD a dlui Marian Oprișan?

- E complicat de dat răspunsuri în seara asta. Eu niciodată nu am fost învățat să judec lucrurile la cald. Ce vreau să îi rog pe colegii mei din țară este să rămână atenți, avem în noaptea asta foarte mult de muncă, să realizăm numărătoarea paralelă a voturilor, pentru că PSD are o șansă să câștige, totuși, aceste alegeri, iar apoi, evident, de marți încolo, nu cred că luni vom avea o ședință a Comitetului Executiv, dar marți sigur va fi o primă ședință a CEX în care sunt convins că se vor lua decizii. Nu știu care sunt aceste decizii. Azi suntem cu toții supărați, evident, dar de marți încolo, cu mintea limpede, vom analiza viitorul PSD. E nevoie, evident, de măsuri în interiorul partidului.

- Mai poate continua PSD cu actualul președinte în funcție?

- Haideți să nu dăm astfel de verdicte la cald, dar e nevoie de măsuri în interiorul partidului.

- Cum vă explicați dvs scăderea PSD în sondaje de la 46 sub 30%?

- PSD nu a știut să răspundă valului de ură creat împotriva sa în toată această perioadă. Nu este un lucru care s-a întâmplat în ultimele luni, pornește din februarie 2017 de la ordonanța 13 încoace, acest val a tot crescut, iar măsurile pe care le-a luat PSD nu au fost de natura de a opri acest val, ba din contră, cred că am hrănit inclusiv noi, prin atitudinea pe care am avut-o de-a lungul timpului, l-am crescut noi, am ajutat și noi la creșterea acestui val.