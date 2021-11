Vicepreședinte PMP, despre fuziunea cu PNL: Relația este tensionată și neclară. Nu putem uita că lideri PNL au blocat majorități în CJ-uri și CL-uri

Vicepreședintele PNL Petru Movilă apreciază vineri, pe tema unei fuziuni cu liberalii, că între PMP și PNL este o relație „tensionată și neclară”.

„Fuziunea PNL -PMP este o tema pe buzele multora, dar nu pentru PMP. Este clar ca am fost foarte corecti cu PNL-ul atunci cand am sustinut Guvernul Orban. Este clar ca putem colabora si sa fim corecti in conditiile si pe proiectele stabilite de comun acord. Dupa PSD si PNL, PMP are cei mai multi alesi locali, peste 2200 de alesi locali. Conducerea PMP a stabilit ca Cristi Diaconescu impreuna cu Eugen Tomac, sa aiba discutii cu conducerea PNL despre intentiile si modul in care vad acestia colaborarea, urmand ca apoi, fiecare partid sa decida. Sigur ca informatiile aparute astazi nu sunt conforme cu realitatea. Deranjant este si aceasta tendinta de recolta colectiva a PNL, in sensul in care PMP-ul este laturat de ALDE, partidul lui Tariceanu, cel care a conditionat sustinerea Guvernului Orban de neincluderea pe lista de ministri a unor membri PMP. Cum nu pot fi uitate situatiile in care in Consilii Judetene si municipale in care PNL si PMP puteau face majoritatile, acestea nu s-au realuzat din cauza unor lideri PNL. In aceasta situatie tensionata si neclara, nu avem nici o presiune sa luam astazi decizii care peste cateva luni nu vor mai corespunde aspiratiilor membrilor PMP”, a scris Movilă pe pagina sa de Facebook.