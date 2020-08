Vicepreședinte PSD: Vom ajuta familiile și profesorii, în caz de contaminare, să-i acționeze în instanță pe vinovați

Vicepreședintele PSD Victor Negrescu a transmis miercuri că social-democrații vor oferi consultanță familiilor și profesorilor care, odată cu începerea anului școlar, se vor îmbolnăvi de coronavirus din cauza faptului că autoritățile nu-și fac treaba.

„Ludovic Orban a declarat, recent, că 6,3% dintre cazurile de coronavirus din România sunt copii de vârstă școlară. Asta înseamnă că, la aproximativ 1000 de noi îmbolnăviri pe zi, putem considera că sunt circa 60 de noi cazuri de copii care ar putea merge la școală și, astfel, să îmbolnăvească alți copii sau profesori dacă nu sunt implementate rapid și adecvat măsuri de protecție.

Faptul că nu se cumpără măști pentru toți elevii și toți profesorii și incapacitatea de a implementa soluții clare și realiste în școli, ne expun la riscuri greu de cuantificat. Statul minimal, promovat de dreapta, ne împinge spre un dezastru greu de cuantificat. Cine va fi responsabil când apare primul caz de răspândire comunitară în școală?

Împreună cu colegii mei din PES activists România, vom sprijini familiile și profesorii afectați, în caz de o eventuală contaminare, dacă vor dori să utilizeze mijloacele legale pentru a-i trage la răspundere pe cei care se fac vinovați de situația în care ne aflăm. Evident, am prefera să nu existe astfel de situații. În acest sens, în ultimele luni, împreună cu colegii mei, am făcut tot ce am putut pentru ca măști, tablete și diferite mijloace de protecție să ajungă la elevi și profesori. Dar în față unei acțiuni iresponsabile, este timpul să acționăm fără menajamente”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.