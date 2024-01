Vicepreşedintele Medicilor de Familie: Nu ne dorim să protestăm, nu ne dorim să ieşim în stradă, nu ne dorim să nu semnăm contractele de la 1 februarie

Vicepreşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, dr. Rodica Tănăsescu, a explicat că medicii de familie şi cei din ambulatorii nu îşi doresc să protesteze, dar sunt puşi în această situaţie din cauza subfinanţării, iar medicii tineri sunt pregătiţi să plece, în timp ce cei în vârstă vor să se pensioneze, pentru că nu vor putea să îşi ţină deschise cabinetele medicale, potrivit news.ro.

”A fost frig astăzi, în faţa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dar după aceea o parte dintre noi am fost invitaţi în interior, atmosfera a fost agreabilă, adică am fost primiţi cu deschidere, ceea ce ne oferă un dram de speranţă. Sigur că negocierile adevărate vor avea loc mâine, astăzi a fost numai un aperitiv, aşa cum am numit noi. În faţa CNAS au fost numai medici din Bucureşti. În toată ţara s-au desfăşurat fel de fel de proteste. Din păcate, am ajuns în această situaţie, nu ne dorim să protestăm, nu ne dorim să ieşim în stradă, nu ne dorim să nu semnăm contractele de la 1 februarie. Ne dorim să rămânem cum am convenit la 1 iulie 2023, măcar atât pentru că altfel nu putem susţine cabinetele medicale, nici în ambulatorul de specialitate şi nici în medicina de familie şi este evident că nimeni nu va aduce bani de acasă”, a declarat dr. Rodica Tănăsescu, miercuri seară, la Medika TV.

Tănăsescu a explicat că medicii de familie vor avea şi alte cheltuieli

”Nu ştiu cum a construit bugetul Ministerul de Finanţe, când anul trecut am avut două jumătăţi de an cu finanţări diferite şi cu valori de puncte diferite. Din octombrie am început să luăm numai parţial sumele datorate de către CNAS. Ieri am primit a doua parte din luna noiembrie, dar acum ne referim, sigur, şi la bani, pentru că atâta timp cât eu am mărit salariul asistentei anul trecut, când a crescut valoarea şi am angajat şi un tânăr medic care să lucreze lângă mine şi să putem face mai multe investigaţii pacienţilor şi să le putem oferi servicii mai bune, eu nu pot să le spun acum: plecaţi. Nu pot, nu e moral, nu e uman şi nu e normal. Şi este vorba de majoritatea dintre noi şi este vorba de creşterea costurilor cu utilităţile, creşterea taxelor pentru că sunt modificări fiscale şi noi suntem PFA aşa că din toate părţile, nu numai valorile de punct, şi cheltuielile noastre au crescut, inflaţia o cunoaştem şi în plus modificările fiscale. Nu putem suporta aceste prăbuşiri. Nu ştiu cum au construit legea bugetului, e treaba noastră să consultăm pacienţii şi să ne purtăm civilizat şi să dovedim empatie şi să muncim pentru ei, iar treaba Guvernului este să găsească soluţii rezonabile pentru sănătate”, a explicat Tănăsescu.

Întrebată ce viitor vede pentru medicina de familie, Rodica Tănăsescu a precizat că medicii tineri vor pleca, iar cei în vârstă se vor pensiona.

”Cei tineri se pregătesc să plece, cei în vârstă, o parte, se pregătesc să se pensioneze pentru că evident nu vor aduce bani de acasă, iar ceilalţi care ar rămâne nu ştiu cum vor face faţă. Din păcate, un sistem medical fără asistenţă medicală primară nu poate exista. Varianta ieftină, economic, a rezolvării nevoilor medicale ale populaţiei este reprezentată de sistemul prespital. Nu cred că spitalele vor face faţă să se interneze pentru orice viroză, pentru orice problemă digestivă, pentru bolile cronice să se interneze toată ţara la spital. Avem o populaţie îmbătrânită, mulţi sunt cu boli cronice grave, spre ce ne îndreptăm, îi lăsăm să moară cu zile?”, a adăugat Rodica Tănăsescu.