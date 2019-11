Vicepreşedintele USR, Iulian Bulai, a votat pentru 'schimbare' şi 'aer proaspăt'

Vicepreşedintele USR, deputatul Iulian Bulai, a votat în localitatea Tămăşeni, unde are domiciliul, şi a declarat la ieşirea de la urne că USR va scrie din nou "istorie", potrivit AGERPRES.

''Am votat. Împreună cu familia mea. (...) Am votat pentru schimbare şi aer proaspăt. Am votat pentru şansa copiilor mei de a fi fericiţi în România, nu în altă ţară. Astăzi scriem istorie. Din nou", a spus vicepreşedintele USR, deputatul Iulian Bulai, într-o declaraţie scrisă pentru AGERPRES.Deputatul Iulian Bulai este singurul parlamentar al USR Neamţ.