Viceprimarul Capitalei, despre condamnatul de pe lista USR PLUS pentru spitale: 'Dacă se vor adeveri acuzaţiile, nu îl voi sprijini'

Viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, afirmă, joi seară, că va susţine pentru Consiliile de Administraţie ale spitalelor doar persoane care corespund cerinţelor legale, după ce a apărut informația că pe lista USR PLUS se află un condamnat care i-a tăiat gâtul iubitei.

„În ceea ce priveşte informaţiile apărute despre domnul Răzvan Apostol, din ce ştiu, acesta avea cazierul curat la momentul angajării sale în instituţie în 2019. Dacă se vor adeveri acuzaţiile apărute în presă la adresa sa, nu îl voi sprijini în continuare pentru un rol în Consiliul de Administraţie al Centrului de Evaluare şi Tratament al Toxico-dependenţelor pentru Tineri „Sf. Stelian”. Interesul pacienţilor trebuie să fie pe primul loc în spitalele din Bucureşti”, a scris Tomescu pe Facebook.

”După mulţi ani de administraţie coruptă şi incompetentă, USR PLUS a promis bucureştenilor o reformă din temelii în spitalele din Capitală. Asta înseamnă stop concursurilor aranjate şi interimatelor prelungite la infinit pentru ca managerii să fie uşor de controlat politic. Concursurile trebuie să fie corecte, deschise oricui doreşte să candideze şi întruneşte competenţele necesare, indiferent de afilierea politică”, a mai scris viceprimarul Capitalei.

Acesta menționează ca a iniţiat acum câteva luni procedura de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie din Spitalele ASSMB, care numesc apoi comisiile de concurs pentru managerii din spitale.

”Important: potrivit legii, în consiliile de administraţie puteau fi numite doar persoane deja angajate ale ASSMB care să aibă studii juridice şi economice. Nu puteam să deschidem concursurile cu specialişti care nu erau angajaţi ASSMB. Am ţinut în jur de 50 de interviuri, am studiat CV-urile angajaţilor ASSMB care corespund cerinţelor legii şi am analizat activitatea lor profesională”, a mai afirmt Tomescu.

USR PLUS reclamă faptul că viceprimarul care coordonează domeniul Sănătate nu a primit drept de semnătură, ceea ce ar împiedica demararea reformei în acest sector.

Mai mulţi politicieni au acuzat USR PLUS că nu a votat bugetul Capitalei tocmai pentru că Tomescu nu ar avea drept de semnătură.