Viceprimarul municipiului Giurgiu, Silviu Dumitrescu și-a dat demisia din funcție: primarul Adrian Anghelescu l-a făcut să se simtă `nedorit`

Viceprimarul municipiului Giurgiu, Silviu Dumitrescu, a declarat luni, că şi-a dat demisia din această funcţie şi din cea de consilier municipal deoarece primarul Adrian Anghelescu, de asemenea membru PNL, nu l-a căutat niciodată şi nu i-a delegat sarcini, fapt ce l-a făcut să se simtă "nedorit".

De asemenea, Silviu Dumitrescu a adăugat şi că nu mai doreşte să lucreze într-un consiliu municipal unde consilierii locali refuză dreptul la învăţământ al copiilor, făcând referire la votul de respingere a proiectului PNRR pentru realizarea unui campus de învăţământ dual de nivel liceal şi universitar la Giurgiu, conform Agerpres.

"Din toamna anului 2021 de când am fost ales viceprimar al municipiului Giurgiu, am vrut ca primarul municipiului Giurgiu să constate că ar putea să se bazeze pe mine, dar în afară de atribuţiile legale, nu am primit nicio sarcină din partea primarului şi nu am fost căutat niciodată, am simţit că nu sunt dorit acolo. Totodată, am rămas dezamăgit de votul consilierilor municipali privind realizare unui campus universitar pentru învăţământul dual la Giurgiu(n.r. un proiect prin PNRR în valoare totală de 23 de milioane de Euro). Dacă vin la Giurgiu profesori universitari şi foşti miniştri şi încearcă să convingă privind utilitatea înfiinţării unui campus universitar, iar consilierii municipali sunt împotrivă, sunt dezamăgit şi nu mai mă regăsesc să lucrez într-un consiliu cu consilieri municipali care refuză dreptul la învăţământ al copiilor. Recunosc că până la urmă (n.r. după ce proiectul a fost pus pe ordinea de zi în trei şedinţe), CLM a aprobat proiectul privind înfiinţarea unui campus universitar la Giurgiu, dar efortul care a fost depus pentru asta şi faptul că am fost singurul consorţiu din ţară unde au avut loc astfel de discuţii, mi-au creat o mare dezamăgire şi m-au făcut să mă retrag, motiv pentru care, în data de 7 martie 2023 mi-am depus demisia din funcţia de consilier municipal şi din cea de viceprimar, începând cu data de astăzi, 13 martie", a declarat, pentru AGERPRES, viceprimarul Silviu Dumitrescu.Contactat de Agerpes, primarul Adrian Anghelescu a declarat că Silviu Dumitrescu se "victimizează''.





"A avut în primul an tot ce a dorit PNL, investiţii, achiziţii, urbanism, patrimoniu, fonduri europene, după aproximativ un an de zile i-am lăsat responsabilităţile pe Tracum, Apa Service, Campus Preuniversitar Dual, dar nu cred că are rost decât spre victimizarea sa. Este un act de care am luat la cunoştinţă şi atât!', a declarat primarul Anghelescu.



Demisia viceprimarului Silviu Dumitrescu va fi supusă atenţiei consilierilor municipali în următoarea şedinţă a CLM, urmând ca locul vacantat de consilier municipal rămas vacant să fie ocupat de următorul aflat pe lista de candidaţi ai PNL şi, totodată, să fie ales un nou viceprimar.



Adrian Anghelescu şi Silviu Dumitrescu rămân în continuare colegi de partid în cadrul PNL Giurgiu, unde primul ocupă funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale şi cel de-al doilea funcţia de vicepreşedinte.