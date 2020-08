Viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, lider al PNL, şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, preşedinte al filialei judeţene a PNL, şi-a depus, marţi, candidatura pentru funcţia de primar.

"Aşteptăm cu încredere campania electorală, privim cu încredere spre cetăţeni, sper că ne vor da votul, le vom expune proiectele. Noi vom duce o campanie pozitivă în care ne vom delimita de atacurilor unor contracandidaţi de-ai noştri. Am stat destul de multă vreme în aşteptarea unor alianţe de partea dreaptă, afirmăm astăzi cu destul de mult regret că nu am reuşit acest lucru, nu este vina noastră. De profesie sunt medic, de 26 de ani am o societate comercială cu aproximativ 200 de angajaţi. Am venit în urmă cu patru ani de zile din mediul privat, ştiu ce înseamnă mediul privat, ştiu cum trebuie organizată şi administrată o societate, ştiu cum ar trebui să fie făcute lucrurile într-o primărie, ştiu ce are nevoie municipiul Satu Mare, pe ce butoane trebuie să apăsăm, în ce direcţie trebuie să mergem", a declarat Adrian Albu, potrivit agerpres.ro.

Candidatul PNL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare este Adrian Cozma, director de cabinet al prefectului Radu Bud.