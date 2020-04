Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, trage un semnal de alarmă: 'Nu abandonaţi bolnavii de cancer în stadii terminale!'

In cadrul emisiunii saptamanale Alegerea lui Popescu de la Canal 33, viceprimarul liberal al Sectorului 2 Dan Cristian Popescu si realizatorul tv Alexandru Raducanu au avut-o ca invitat pe Mirela Nemtanu, director executiv al Fundatiei Hospice Casa Sperantei, prima si cea mai importanta fundatie din Romania care se ocupa de ingrijirea paleativa a bolnavilor de cancer aflati in faza terminala. Fundatia Hospice Casa Sperantei se ocupa de mai bine de 25 de ingrijirea bolnavilor de cancer in stadii terminale. Fundatia detine si in Sectorul 2 al Capitalei, pe malul Lacului Plumbuita un spital de paleatie pentru bolnavii de cancer. Pe langa acest spital important, Hospice mai detine spitale de paleatie si in Brasov, Zarnesti si in judetul Giurgiu la Adunatii Copaceni.

Viceprimarul Sectorului 2 Dan Cristian Popescu a tinut sa o invite in emisiunea sa de la Canal 33, pe directoarea executiva a Hospice Casa Sperantei, intrucat acum in aceasta perioada de grele incercari pentru intreaga societate romaneasca - avand in vedere cumplita perioada de pandemi de coronavirus in care ne aflam si de criza economica violenta declansata de aparitia acestui virus si de schimbarile prin care trece intreaga populatie a globului, donatiile, din care isi desfoara activitatea aceasta fundatie si spitalele pe care le detine, si-au miscorat considerabil valorile.

Mirela Nemtanu si viceprimarul Dan Cristian Popescu au discutat despre problemele uriase cu care se confrunta spitalele Hospice Casa Sperantei in aceasta perioada cumplita prin care trece intreaga omenire. " Stim, respectam si apreciem si noi toate masurile care sa iau pentru prevenirea extinderii contaminarii cu virusul COVID-19, dar in acelasi timp facem un apel catre toti aceia care pot inca dona- caci tin sa subliniez, toata activitatea de medicina de paleatie pe care noi o desfasuram in spitalele nostre este exclusiv intretinuta din donatii de la marile corporatii, firme private si de stat romanesti, etc, sa nu uite ca si bolnavii de cancer in faze terminale reprezinta o categorie extrem de expusa riscului de imbolnarive cu coronavirus si in afara de asta, sa nu uitam ca prin insasi natura acestei maladii ingrozitoare care este cancerul, evolutia acestor bolnavi spre moarte este inexorabila. Repet, intelegem constrangerile acestei perioade de pandemie globala, dar chiar in timp de pandemie cancerul nu sta in loc, nu intra pe hol. Din nefericire. De aceea fac apel la toti cei care din punct de vedere economic inca pot dona catre spitalele noastre, sa o faca si sa nu uite ca bolnavii de cancer au nevoie de ajutor chiar si in vreme de pandemie. Din punct de vedere profesional, nou suntem pregatiti sa preluam din spitalele publice bolnavii de cancer care vor fi externati de acolo si sa ii ingrijim in cel mai bun mod posibil. Dar, repet, nu putem functiona fara bani si fara dotarile necesare din punct de vedere medical."

Viceprimarul Sectorului 2 Dan Cristian Popescu a dorit la randul sau sa traga sa traga un semnal de alarma: " Am dorit in aceasta emisiune, sa pun reflectorul pe aceasta problema extrem de delicata si de grava in acelasi timp, intrucat activitatea spitalelor Hospice Casa Sperantei si a oamenilor condusi de Mirela Nemtean este vitala pentru aceasta categorie extrem de vulnerabila de persoane- bolnavii de cancer in stadii terminale. De aceea, si noi autoritati locale si centrale precum si acei intreprinzatori privati care inca isi permit sa sponsorizeze medicina de paleatie de l Hospice Casa Sperantei sa o faca si sa nu uitam de cei bolnavi de cancer in faza terminala".