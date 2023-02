Victima unui cumplit accident, Beatrice Mercado se recuperează spectaculos, la Spitalul Sfântul Sava

Beatrice Mercado, președinta unei asociații care promovează sportul ân rândul copiilor, a fost victima unui cumplit accident de circulație, în luna decembrie. Doar descarcerarea ei, de pe bancheta din spate a masinii, a durat o jumătate de oră.

”Am trecut printr-o cumpănă extraordinară. Am piciorul stâng operat, cu o tijă introdusă de la genunchi până la șold, iar mâna dreaptă cu două tije și 13 șuruburi. Am avut coastele fisurate, piciorul drept cu o fisură la femur și o contuzie severă, până la os, la tibie. După operații, am venit la Spitalul Sfântul Sava pe targă, nu puteam să stau așezată. La o lună, pot spune că parcă trăiesc o minune dumnezeiască: tinerii de la recuperare, de la kinetoterapie, au fost formidabili și iată că pot să mă ridic singură din pat pe scaunul cu rotile, pot să merg singură la toaletă, pedalez foarte bine pe aparate. Poate că ar fi fost normal ca această evoluție să fie în două luni, nu doar în una și programul meu merge mai departe, cu brio. Voi avea voie să pun piciorul jos abia peste două luni, dar am convingerea că atunci când o voi face, o voi face cu succes” - Beatrice Mercado, pacientă a Spitalului Sfântul Sava din Pantelimon, Ilfov.

Spitalul Sfântul Sava, în care Beatrice Mercado este internată, funcționează de patru ani, în Pantelimon, Ilfov, cu cele mai bune rezultate dovedite în recuperare medicală, primind recomandări de la medicii chirurgi ai celor mai mari spitale din România.

Centrul deține peste 100 de echipamente medicale de ultimă generație, o ambulanță tip C, cu echipamente de resuscitare și terapie intensivă. Echipamentele inovative ale Spitalului Sfântul Sava, cele mai multe fiind aduse în premieră în țara noastră, permit efectuarea recuperării medicale pasive, fără niciun efort fizic din partea pacientului aflat încă în ATI, chiar după 48 de ore de la orice intervenție chirurgicală. Această recuperare medicală timpurie dă șanse mari de succes în refacerea pacientului, mai ales în cazuri grave, precum accidentele vascular cerebrale.

Capacitatea spitalului este de 118 pacienți, din care 18 paturi sunt dotate cu monitoare tip ATI, toate saloanele având acces la instalația de oxigen medicinal. Pentru maximum 118 pacienți internați, lucrează 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, plus alte zeci de medici, asistenți medicali și infirmieri, ceea ce relevă atenția și dedicarea pentru fiecare pacient în parte.

Spitalul Sfântul Sava, din Pantelimon, Ilfov, face internări pentru orice tip de recuperare medicală sau îngrijiri paliative în saloane cu 2 sau 3 paturi. Fiecare salon are baie proprie, adaptată nevoilor pacienților cu deficiențe majore locomotorii și este supravegheat video din camerele de gardă, astfel încât, în orice moment, pacienții aflați în dificultate sau care au nevoie de ajutor, să fie observați și sprijiniți.

Beatrice Mercado: ”Condițiile sunt excelente. Este o soluție de viață pentru un cetățean român, de a putea să acceadă la un alt sistem sanitar. Poate că în urmă cu 15 ani, trebuia să plece în afara țării pentru a putea beneficia de asemenea servicii. Se simte o energie frumoasă, de când intri în acest spital. Toată atmosfera și scenografia locului sunt făcute pentru suflet și cu multă credință. Colectivul spitalului este unul foarte bine sudat. Am apreciat vârsta tânără a echipei de la fizioterapie și kinetoterapie. Sunt tineri inimoși și pasionați, cu o sclipire în ochi care te face să te simți în siguranță”

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/