Victor Ciutacu, replică pentru Horodniceanu, după ce șeful DIICOT l-a amenințat în direct la TV

Jurnalistul Victor Ciutacu și procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, au avut un schimb mai acid de replici, în direct la România TV. Horodniceanu a spus că ”deocamdată” nu-l acuză de nimic pe Ciutacu, însă ”o să vedem dacă se merită”.

Iată schimbul de replici pe care l-au avut cei doi:

Ciutacu: Domnul meu, am văzut în ultima perioadă și aici iar o să mă acuzați de rea-voință…

Horodniceanu: Eu nu vă acuz de nimic, deocamdată.

C: Aa, deocamdată? Să mă aștept la o convocare la DIICOT? Adică sunt pregătit, m-am obișnuit cu Parchetul General.

H: E în regulă, o să vedem dacă se merită.

C: Dacă se merită… Să-l anunț și eu pe domnul Chiciu (n.r – Alexandru Chiciu, avocat) să fie pregătit, dar să fie după 7 dimineața.

După emisiune, Victor Ciutacu a explicat că nu se teme de o convocare la DIICOT, însă a cerut tuturor să facă un exercițiu de imaginație și să vadă ce s-ar fi întâmplat dacă, de exemplu, Liviu Dragnea făcea aceste afirmații.

”Daca as fi vreo gaina de Gostat, m-as tavali in chinuri ca m-a amenintat in direct. Cunoscand, insa, modelul de reusita in societatea bugetofaga, ma multumesc sa ma bucur ca am mai devoalat inca un mediocru tupeist, care are impresia ca totul i se cuvine, vandut opiniei publice pe post de mare scula pe bascula

P.S. Imaginati-va ce ar fi fost acum in online daca ar fi indraznit ceva similar, la adresa oricui, sa zicem, Dragnea...”, arată Victor Ciutacu, pe pagina personală de Facebook.