Victor Ciutacu a primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Tomisului: ÎPS Teodosie l-a decorat cu 'Crucea Dobrogei'

Înaltpreafințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și-a făcut un obicei ca, la sfârșit de an, să decoreze personalități din diverse medii cu distincții ale eparhiei sale. Printre ele se află și Victor Ciutacu, cel care a primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei, „Crucea Sfântului Apostol Andrei (Crucea Dobrogei)”. ”O voi primi pentru sprijinul pe care eu (născut evreu, botezat ortodox) l-am acordat ortodoxiei în cel de-al doilea an al pandemiei”, a precizat vedeta de la România TV, care a primit, în 2020, o diplomă și o medalie și din partea Patriarhului Daniel.

”Vestea sfârșitului de an pentru mine a fost că Arhiepiscopia Tomisului m-a distins cu Crucea Dobrogei. Și m-a bucurat și mai tare faptul că am aflat-o nu din vreun comunicat de presă impersonal, ci direct la ÎPS Teodosie. Care a avut delicatețea să mă caute pe 31 decembrie (până m-a găsit și a durat ceva) să mă anunțe personal. Nu-s defel familiarizat cu rânduielile bisericești, dar înțeleg că e cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Tomisului (dacă greșesc, să mă corecteze Eugen Tănăsescu) și că o voi primi pentru sprijinul pe care eu (născut evreu, botezat ortodox) l-am acordat ortodoxiei în cel de-al doilea an al pandemiei.

Scriu și aici, în rezumat, ce i-am spus și înaltului ierarh. Dincolo de obișnuitele politețuri de complezență, sunt realmente impresionat și onorat. Și voi face tot ce-mi stă în putință să ajung cât mai curând la Constanța să-mi ridic distincția...”, a precizat Victor Ciutacu.