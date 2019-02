Victor Ciutacu aruncă în AER anunțul lui Tudorel Toader - Mutarea BOMBĂ pregătită de Augustin Lazăr

Mutare bombă pregătită de procurorul general, Augustin Lazăr, după anunțul făcut, în urmă cu puțin timp de ministrul Justiției, Tudorel Toader. Jurnalistul Victor Ciutacu susține că Augustin Lazăr va lua o decizie prin care nu va putea fi scos din joc pentru funcția de procur general, funcție pe care în prezent o deține, însă pentru care mandatul îi expiră în curând.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ - Directorul general al fermei de porci deținute de fiul lui Liviu Dragnea, CONDAMNAT la 7 ani de închisoare de Tribunalul Bucureşti

"Teoretic, ar trebui să avem un nou procuror, da există o procedură, Nu e asa ușor. Înțeleg că domnul Toader a renunțat la bătălia cu Augustin Lazăr, care va fi procuror până la finele mandatului. (...)

La titlul pe care îl are și la obilgațiile pe care le are, părerea mea este că da. El nu are nici bun- simt, nici simțul ridicolului Da, mă aștept să candideze fără nicio problemă la un nou mandat", a declarat Victor Ciutacu la România TV.