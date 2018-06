Victor Ciutacu, atac neașteptat la adresa lui Traian Băsescu: Nea Traiane, minți fără să clipești!

Jurnalistul Victor Ciutacu lansează un atac neașteptat la adresa fostului președinte Traian Băsescu. Ciutacu susține că Traian Băsescu minte ”ca o gazetă de propagandă sovietică”.

Nea Traiane, nici la batranete nu te dezbari de mintitul fara sa clipesti. Am intrat in emisia la care faci referire, am ascultat dupa ce am iesit, transcrierea din text e riguros exacta. Ai facut fix ceea ce te-a consacrat, ai dezinformat premeditat ca o gazeta de propaganda sovietica. Iar fostii tai sclavi, care acum te injura copios, te-au preluat in masa fiindca servea cauzei. Ramane cum am stabilit, talica un mincinos decrepit, ei niste limacsi scarbosi...”, arată Victor Ciutacu.