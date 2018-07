Victor Ciutacu dezvăluie o discuție cu ministrul Sănătății, Sorina Pintea: N-am crezut că poate!

Jurnalistul Victor Ciutacu s-a implicat într-o acțiune umanitară de strângere de fonduri pentru un copil bolnav de cancer. Sebastian avea nevoie de bani pentru operație/tratament în Germania. După ce a demarat campania, Ciutacu a fost sunat de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care a pus lucrurile în mișcare, iar statul român îi suportă mare parte din tratament copilului.

”Cand eram mai febril in nebunia organizarii evenimentului caritabil pentru Sebastian, primesc un telefon in noapte de la Sorina Pintea. Da, ministrul sanatatii, intrigat(a) ca parintii unui copil bolnav de cancer sunt nevoiti sa stranga bani pentru operatie/tratament. Povestea e lunga, eu o rezum. Eu n-am crezut ca autoritatea statului va face ceva concret, ea mi-a zis ca n-o cunosc. Eu i-am zis ca o declar eroina mea daca sparge birocratia, ea a spus ca vrea sa vada dosrul medical al copilului. Astazi, Sebi poate pleca linistit in Germania. Statul roman si-a adus aminte ca mai are si cetateni cu drepturi. Grosul traramentului va fi suportat, legal, de Ministerul Sanatatii. Care, daca vrea, poate. Iar ministrul citeste aici ce a si auzit in seara asta pe post: Sorina Pintea, esti eroina mea!”, scrie Victor Ciutacu, pe pagina personală de Facebook.