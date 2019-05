Victor Ciutacu intră la RUPERE: Liderilor PSD ar trebui să plecați toți!

Jurnalistul Victor Ciutacu susține că nu doar Liviu Dragnea este vinovat pentru eșecul PSD în alegerile europarlamentare ci și ceilalți lideri ai PSD.

Citește și: ALERTĂ - Gabriela Firea îl REFUZĂ pe Liviu Dragnea: NU vreau să candidez la prezidențiale

”Da, liderilor pesedisti, stiu, Dragnea e istorie, trebuie sa plece, a ingropat partidul, bla-bla. Daca ati avea bun simt si un dram de onoare, ar trebui sa plecati toti, la pachet, impreuna cu el. Prin lasitatea si slugarnicia voastra, pentru avantaje personale si politice, ale voastre si ale nulitatilor promovate in functii unde nici nu stiau sa citeasca fisa postului, panarame agramate si analfabete, ati girat tot acest dezastru. Azi, la belea, s-a trezit rectitudinea in voi. Ati trecut subit de la “domnu’ presedinte” la “ba, nenorocitule”. Sunteti in egala masura responsabili pentru cel mai tragic si penibil esec din istoria partidului. Faptul ca incercati sa va scoateti pe ultima suta nu va absolva cu nimic de rolul vostru toxic”, scrie Victor Ciutacu.