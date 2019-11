Victor Ciutacu, profeție neagră, după ultimele informații despre Dan Barna: Abia asta este de cătușe

Jurnalistul Victor Ciutacu susține că ultimele date din ancheta care îl privește pe Dan Barna, dar și modul în care a fost acoperit de ONG-uri și jurnaliști, abia asta ar putea să le aducă tuturor o pereche nouă de cătușe.

”Cel mai misto lucru care bufneste in scandalul Rise-Barna e ca Ghinea, dorind sa se acopere si sa se razbune, se sparge in ancheta. Deci, in timp ce tehnocratii ne minteau zgomotos ca o ard transparent pentru popor, ei se intalneau pe blat cu secta aia de sifoane ale securitatii din ONG care se poreclesc reciproc “jurnalisti de investigatii”. Si stabileau impreuna cum sa-i arda pe vrajmasii politici. Abia asta e de catuse; si pentru unii, si pentru altii”, scrie Victor Ciutacu.