Victor Negrescu, despre aderarea României la spațiul Schengen: 'Niciodată nu a existat o unanimitate din partea statelor membre'

Fostul ministru pentru afaceri europene, Victor Negrescu, susține că încă din anul 2015 a început demersurile pentru ca România să fie primită în spațiul Schengen. Cu toate acestea niciodată nu a existat o unanimitate din partea statelor membre când o astfel de propunere a fost efectuată.

„Am auzit în ultimele săptămâni foarte multe discursuri din partea liderilor europeni despre cum ar fi bine să fim primiți în #Schengen.

Împreună cu colegii din PES activists Romania am strâns încă din anul 2015 peste 50.000 de semnături care au fost depuse le Parlamentul European. Tot atunci am scris tuturor decidenților europeni. Am primit primul răspuns oficial și public din partea Parlamentului European și al Comisiei Europene că respectăm toate criteriile și că beneficiem de sprijinul ambelor instituții.

Dar realitatea rămâne aceeași. Tot nu suntem în Schengen. Votul se dă în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne. România a căutat să supună de peste 20 de ori la vot această decizie. Dar niciodată nu a existat o unanimitate din partea statelor membre. Atenție nu este vorba de instituțiile europene. Când am fost ministru am susținut nevoia unei strategii pentru integrare și ulterior a unui vot. Cu sprijinul Ministerului de Interne am redemarat activitatea grupurilor de lucru dedicate procesului de integrare în spațiul Schengen.

Urmează pe 7-8 februarie la București și ulterior pe 7-8 martie la Bruxelles reuniunile ministeriale în format JAI. Ce va face România? Vom supune oare la vot? Voi ce ziceți? Aderarea României la Schengen este un drept.

Pe lângă cele 50.000 de semnături depuse mai avem și peste o mie strânse online”, a menționat Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.