Victor Piţurcă este dezamăgit de gestul atacantului Carlos Fortes: 'Nu poţi să vii tu, străin, să baţi jucătorii români'

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, s-a declarat dezamăgit de gestul atacantului Carlos Fortes, care a lovit un adversar la un meci al echipei a doua a grupării oltene. Piţurcă a spus că gestul jucătorului său îl va costa, anunță news.ro.

"Fortes m-a dezamăgit ce a făcut la echipa a doua, am avut o discuţie cu el, eu i-am spus că nu are voie să aibă un astfel de gest, mai ales că el este străin în România. Nu poţi să vii tu, străin, să baţi jucătorii români, mai ales că joci sub culorile unei echipe cunoscute în Europa. A fost un gest care îl va costa şi costă şi echipa, pentru că nu ştiu câte etape de suspendarel va lua. Noi nu ne mai putem folosi de serviciile lui foarte mult timp", a afirmat Piţurcă.

Despre portarul Mirko Pigliacelli, Piţurcă a spus că acesta va reveni în echipă atunci când se va antrena ca un jucător aflat sub contract cu Universitatae Craiova.

"Nu sunt supărat pe Pigliacelli, nu am motive să fiu supărat. Numai comportamentul lui îl va readuce în echipă. El e la echipa a doua şi când şi va începe să se pregătească cum trebuie, să se pregătească ca un jucător sub contract cu Craiova, nu va fi nici un fel de problemă. Popescu chiar dacă a făcut un meci slab, eu nu renunţ aşa uşor la un jucător. Pigliacelli a făcut de când am venit eu jocuri slabe aproape la fiecare meci şi i-am dat şanse. Popescu va apăra în continuare, este jucătorul nostru tânăr, de perspectivă, iar eu ţin la jucătorii noştri şi le dau şanse în continuare. Kelici a fost accidentat o perioadă lungă de timp, acum se antrenează şi să vedem dacă îşi face loc în echipă", a explicat antrenorul.

Piţurcă a declarat că nu îl doreşte pe fundaşul Andrei Miron de la FC Botoşani, dar a precizat că mijlocaşul George Merloi de la Academica Clinceni este un jucător interesant.

"Impresarul lui nu a fost întrebat de nimeni de la Craiova. Asta este pur şi simplu o manipulare, De la noi, de la Craiova, nimeni nu a pus nicio întrebare despre jucătorul Miron, eu nu mi-l doresc la Craiova, deci exclus ca Miron să vină la Craiova. Merloi este un jucător interesant, dar deocamdată nu s-a pus problema. Nu am intrat cu niciun jucător în negocieri până în momentul acesta", a spus tehnicianul.

CSU Craiova va evolua, joi, de la 18.00, pe teren propriu, cu FC Botoşani, în etapa a XIX-a a Ligii I.