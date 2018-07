Victor Ponta, reacție fulminantă în Scandalul caselor pentru magistrați: Dragnea a scos la înaintare oamenii din presă pe care îi plătește gras!

Fostul premier Victor Ponta se apără, pe Facebook, în scandalul acuzațiilor privind OUG-ul pe care l-ar fi emis pentru a-i oferi Laurei Codruța Kovesi o locuință de serviciu. Ponta susține că la mijloc ar fi vorba de manipulare, cu ajutorul unor jurnaliști plătiți de Liviu Dragnea și prezintă în acest sens link-uri de pe publicația condusă de Bogdan Chirieac care susține că prin aceste dezvăluiri ”Ponta ar fi îngropat definitiv”. Fostul premier susține că informațiile Sorinei Matei sunt perfect adevărate, numai că acea OUG pentru locuințe s-ar fi dat pe când Kovesi reprezenta România la Bruxelles și nu în timpul mandatului de șef al DNA.

Victor Ponta atrage atenția că ori de câte ori Laura Codruța Kovesi este atacată ”oamenii din presă ai lui Dragnea” ies în apărarea fostului procuror-șef al DNA și se întreabă dacă se întâmplă acest fenomen în baza Protocolului cu SRI semnat chiar de Liviu Dragnea pe când era vicepremier și ministru al Dezvoltării - DETALII AICI

"Sorina Matei a publicat niste informatii foarte adevarate despre locuintele folosite de Kovesi- foarte interesant! Dar .... De cate ori Kovesi are o problema Dragnea isi pune oamenii din presa sa distraga atentia cu o manipulare si sa o “spele” - asta credeti ca e obligatia lui in baza Protocolului pe care l-a semnat in 2014?

Ca sa o apere pe Kovesi de aceste noi dezvaluiri “prietenul” Dragnea a vorbit imediat cu jurnalistii pe care ii plateste el cel mai gras si i-a pus sa vina cu o minciuna : “Guvernul Ponta a dat Ordonanta de Urgenta ca sa primeasca Kovesi casa” !!!

Evident este o minciuna marca “Dragnea” prin care prostesc oamenii suficient de naivi sa ii mai creada :

1. Ordonanta de Urgenta 15/2013 a fost adoptata de Guvern in Martie 2013 ( Kovesi era la Bruxelles atunci si nu sef la DNA/ oricum nu prevedea nimic legat de Seful DNA)

2. Sorina Matei explica foarte clar faptul ca la Camera Deputatilor a fost adoptat un amendament in luna iulie care a fost folosit ( probabil ) catre DNA

3. Locuintele de serviciu se repartizau si atunci si acum de RAPPS in baza legii - eu personal, desi aveam dreptul, nu am beneficiat niciodata de asa ceva / nu cunosc daca si unde a stat Kovesi deoarece nu ne vizitam neavand relatii apropiate ( cum facea ea cu Dragnea)

Unii oameni sunt atat de naivi ( sau orbiti de patima si ranchiuna) incat sunt gata sa se autodenunte pentru ceva ce nu au facut niciodata

Altii ( consilierii de acum ai lui Dragnea) uita ca in 2013 vicepremier al Guvernului Ponta pe care il injura ei acum era .... Liviu Dragnea

De cate ori Kovesi are o problema Dragnea isi pune oamenii din presa sa distraga atentia si sa o “spele” - asta credeti ca e obligatia lui in baza Protocolului pe care l-a semnat in 2014", scrie Victor Ponta pe Facebook.

