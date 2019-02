Victor Ponta, reacție la sondajul comandat de Parlamentul European, în care PSD a ajuns la 26,5%

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că sondajul realizat la comanda Parlamentului European, nu poate fi contestat pe motiv de interese politice interne. În acest sondaj, PSD a ajuns la 26,5%, PNL la 23%, în timp ce Pro România este pe locul 3, cu 9,6%.

Citește întreg sondajul publicat de Parlamentul European

”1. Sondajul si estimarile facute la comanda Parlamentului European sunt o fotografie a momentului - rezultatele pot fi diferite pana in ziua de 26 Mai / este insa singurul sondaj a carui credibilitate nu poate fi contestata si care nu poate fi acuzat de “influentele” din tara ( ca la fotbal unde credem mai mult in arbitrii straini decat in cei din tara)

2. Pentru ca PRO Romania sa confirme aceste date este nevoie de seriozitate si consecventa, de organizare in teritoriu si in sectiile de vot ( unde avem dreptul la reprezentanti) , de o lista impecabila de candidati si de solutii si proiecte concrete care sa insoteasca criticile / in plus munca in teritoriu alaturi si in fata oamenilor va fi esentiala / incepand chiar de luni 25 Februarie voi fi alaturi de Corina Cretu la discutii cu cetatenii si alesii locali - si vom face acest lucru esential pana in 25 Mai!