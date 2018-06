Victor Ponta a EXPLODAT: 'Dragnea trebuie să se retragă dacă îl interesează soarta PSD, a Guvernului şi a României'

Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a reacţionat dur la vestea că Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

"Cand ai o functie publica sunt lucruri mult mai importante decat cariera personala / eu am demisionat atunci cand am fost inculpat ( pe nedrept) ca sa salvez PSD, Guvernul si regulile de drept in societatea romaneasca / dupa a doua condamnare Liviu Dragnea trebuie sa se retraga daca il intereseaza soarta PSD , a Guvernului si a Romaniei.

Ps - exact pe 21 Iunie ( cu un an in urma ) toti pesedistii au fost traumatizati si umiliti de Liviu Dragnea sa voteze motiunea de cenzura contra Guvernului PSD Grindeanu/ iata ca justitia le spala azi rusinea de atunci!", a scris Ponta pe Facebook.