Victor Ponta a explodat după ce doi tineri au murit drogați: În România doar corupția ucide! Nu există accidente

Fostul premier Victor Ponta s-a enervat după ce a citit în presă că doi tineri au murit drogați la un festival în București. Ponta spune că statul ignoră toate problemele cetățenilor și se concentrează numai pe terorizarea politicienilor, prin dosare de corupție.

Ce bine ca in Romania doar “Coruptia Ucide” - nimic altceva . Acum daca l-am bagat pe Piedone mai urmeaza Oprescu si gata - totul e perfect! In Romania nu exista droguri ( nici la evenimentele cu mii de tineri nici in liceele cele mai bune ) - nu exista crime ( nici macar la Arad) - nu exista violuri - nici talharii - nu mor mii de oameni in accidente rutiere - nici in spitale din lipsa de medicamente !

Citește și: Video - CTP s-a dezlănțuit la adresa Digi 24, după fake news-ul cu propaganda rusească: Este vorba despre o minciună neagră

In Romania exista doar “lupta anticoruptie” dusa de Portocala si Uncheselu- iar “cei frumosi si liberi” nu se excita decat cand aud de catuse puse celor care nu sunt “ai lor” ! L-ati auzit vreodata pe Presedintele Tarii vorbind de altceva decat de “coruptie”? Credeti ca dupa aceste tragedii, pentru protectia copiilor nostri , o sa dea Guvernul vreo Ordonanta de Urgenta? Nici vorba - in Romania doar “Coruptia Ucide” - nimic altceva!, scrie Ponta pe Facebook.