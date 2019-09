Victor Ponta a EXPLODAT la adresa PSD, după ce impozitarea pensiilor speciale a trecut de Senat: Trădătorii voștri sunt Dăncilă, Teodorovici și Fifor

Liderul PRO România, Victor Ponta, acuză social - democrații că sunt călăii militarilor din România. Totul după ce, ieri, Senatul a adoptat legea privind impozitarea pensiilor speciale. Camera decizională privind adoptarea proiectului va fi cea a Deputaților.

"Anunt important pentru toti militarii din Romania - slugile si demagogii din Echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile - exact invers decat au promis in 2016 - exact cum a facut Basescu in 2010 / proiectul pe care l-au depus la Senat si pe care fac atata taraboi se refera la PENSIILE MILITARE alaturi de cele ale magistratilor ( fiind insa scutite pensiile parlamentarilor) !

ProRomania am promis ca va proteja tot timpul pensiile militare ( introduse inca de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza si existente in toate tarile NATO) reglementate prin Legea 223/2015 / asa vom face si acum in fata ticalosiei catorva lideri PSD absolut trecatori!

ProRomania sustine renuntarea la cota unica si trecerea la un sistem de impozitare diferentiata / dar pentru toate categoriile de venituri si toate categoriile profesionale! Ceea ce propune acum PSD este un act neconstitutional , demagogic si nefunctional!

Militari romani - azi tradatorii vostri se numesc Dancila, Teodorovici si Fifor ! Sa nu uitati acest lucru!", a scris Ponta pe Facebook.