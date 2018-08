Victor Ponta, ACUZAȚII GRAVE la adresa Guvernului în cazul epidemiei de pestă porcină: Fostul premier semnalează fapte de corupție

Fostul premier Victor Ponta susține că epidemia de gripă porcină este o catastrofă economică și socială cauzată de incompentență și corupție, precizând că autoritățile nu au făcut nimic deși primul focar a apărut în urmă cu un an. Ponta vorbește și despre o ordonanță de urgență dată cu dedicație, prin care o firmă apropiată mediului politic ar fi fost favorizată.

"Falimentarea sistemului de asistență veterinară privată din zona rurală a României este un scop în sine al companiei FARMAVET care are în strategie deschiderea a peste 300 de cabinete și farmacii în mediul rural", scrie Victor Ponta pe Facebook.

"PESTA PORCINA AFRICANA ( PPA) = un atentat la siguranta nationala a Romaniei afectand milioane de oameni ( in special din zonele rurale, in special oameni care au votat PSD ca sa fie protejati si ajutati la nevoie)!

O catastrofa economica si sociala produsa prin reteta clasica romaneasca = incompetenta + coruptie ! Daca nu luam masuri imediate o amenintare la fel de mare priveste domeniul ovinelor! Asta inseamna ca oamenii vor cumpara din import si porc de Craciun si miel de Paste - crescatorii romani vor da faliment - FARMAVET va prospera alaturi de protectorii sai politici !

Am gestionat destule crize de acest gen in perioada in care am fost Prim Ministru/ am vazut alte crize in perioadele in care eram doar membru al Guvernului sau cand eram in Opozitie/ ceea ce se intampla in 2018 este o catastrofa comparabila doar cu celebra “gripa aviara” gestionata la fel de dezastruos de celebrul “ministru Flutur”!

Am intrebat in aceste zile toti specialistii pe care ii cunosc : cum am ajuns in situatia asta? ce trebuia facut? cum ar fi trebuit sa procedez daca se intampla acest lucru in timpul mandatului meu de Premier? Va prezint mai jos concluziile specialistilor - iar dvs puteti trage singuri concluziile!

PPA in Romania = incompetenta + + coruptie

INCOMPETENTA

1. PPA este o boala virala care produce mortalitate de 100% la animalele afectate - nu exista vaccinare si nici tratamemt / insa nici nu exista pericol pt om oameni boala nefiind transmisibila la om / macelarirea nediscriminatorie a tuturor animalelor dintr-o zona geografica este nejustificata - o actiune facuta in panica si care nu ia in seama consecintele

2. Primul focar de PPA in Romania a fost confirmat oficial in August 2017 la Satu Mare - deci in urma cu an !!!! Si totusi autoritatile romane nu au facut nimic

3. La scurt timp după confirmarea existenței PPA în România, Comisia Europeană a dat publicității un raport cu recomandări și atenționări în care evidenția faptul că statul român nu a luat toate măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea bolii: măsuri privind limitarea numărului de mistreți, inspecțiile în exploatații, recoltarea probelor și analizele de laborator nu se realizează în timp util, sistemul deficitar de urmărire a circulației porcilor pe teritoriul României, bio-securitatea în cadrul exploatațiilor non-profesionale, lipsa capacității de organizare a uciderii și incinerării cadavrelor în caz de apariție a bolii în marile ferme profesionale./ raportul Comisiei Europene evidenția încălcarea mai multor directive de către România.

4. In august 2018 vorbim de peste 800 de focare de PPA în România, peste 118.000 de porci uciși, urmând ca în această săptămână să înceapă uciderea a peste 140.000 de porci în una dintre cele mai mari ferme de creștere a porcului în care s-a confirmat prezența virusului PPA. Astfel, atenționările Comisiei Europene s-au dovedit ca fiind corecte sunt urmate de pierderile economice care se vor atinge peste 1 miliard de euro, incluzând și distrugerea industriei de creștere a porcului în România.

5. Mai grav, porcii vor dispărea complet din gospodăria populației lovind în tradițiile și subzistența țăranului Român. Este cea mai mare lovitură pe care zootehnia romaneasca o primeste in ultimii 50 de ani ( exact in anul in care principalul lider politic al tarii este si proprietat al unei ferme de porci iar Ministrul Agriculturii este cel mai laudat ministru din Guvern)!

CORUPTIE

1. GUVERNUL & Compania FARMAVET au devenit aliați împotriva celor care trebuie să supravegheze sănătatea animală, siguranța alimentelor și sănătatea publică - medicii veterinari / au fost adoptate ordonante si legi care sa permita FARMAVET sa importe si sa comercializeze medicamente sanitar veterinare fara nicio autorizare sau control!

2. Una din aceste companii, FARMAVET, a beneficiat de Ordonanța nr. 70 care prevede posibilitatea oricărei persoane de a înființa o farmacie veterinară, eliminând obligativitatea prezenței medicului veterinar în acționariatul societăților care înființau farmacii veterinare așa cum este în toată Europa - acest act normativ constituie un pericol real pentru sănătatea publică în contextul fenomenului de anti-biorezistență .

3. Principalul furnizor de soluții dezinfectante pentru PPA, recomandat de ANSVSA, este FARMAVET - cel care a livrat în trecut dezinfectant pentru gripa aviară. Medicii veterinari de liberă practică prezenți în toate satele și comunele României au contracte cu statul pentru acțiunile de prevenire și combatere a bolilor la animale în baza unor tarife care ar fi trebuit negociate periodic. În cadrul acestui program este inclusă și inspecția, de două ori pe an, în exploatațiile profesionale și non-profesionale de animale. ANSVSA, pentru prima dată în istorie, nu a respectat recomandările Comisiei Europene de a face aceste inspecții, tocmai în anul 2018, când România era sub amenințarea PPA. Acest aspect a îngreunat radical recoltarea, transportul și efectuarea probelor de diagnostic pentru PPA, aspect subliniat și de către raportul Comisiei Europene privind PPA.

4. Deși târgurile de animale ar fi trebuit să fie interzise conform recomandărilor Comisiei, ele au fost încurajate de către Ministrul Petre Daea într-o acțiune evident populistă. Falimentarea sistemului de asistență veterinară privată din zona rurală a României este un scop în sine al companiei FARMAVET care are în strategie deschiderea a peste 300 de cabinete și farmacii în mediul rural.

5. Se vorbește despre despăgubirea porcilor uciși. Va avea Guvernul bani să despăgubească sutele de mii de porci uciși în condițiile în care Comisia Europeană va refuza cofinanțarea acestor despăgubiri pentru că nu au fost respectate recomandările Comisiei Europene? Câte companii vor da faliment? Câți oameni vor rămâne pe drumuri? Câți țărani vor rămâne și fără porci și fără bani?

6. Important insa este faptul ca dupa adoptarea Ordonantei 71/2017 cifra de afaceri si profitul FARMAVET au crescut exponential / vreti sa stiti cine este aceasta firma FARMAVET pentru care se modifica toate legile?!?

In concluzie : pesta porcina putea fi prevenita / insa incompetenta oamenilor promovati din 2017 la conducerea institutiilor responsabile a facut acest lucru imposibil/ prin coruptie modificarile legislative adoptate recent duc la favorizarea unei anumite companii care va importa si va comercializa din ce in ce mai multe medicamente sanitar veterinare pentru animalele din Romania care vor fi din ce in ce mai afectate de diverse boli si epidemii!

Update : crescatorii de ovine au anuntat deja ca , in acelasi fel in care s-au derulat lucrurile in cazul Pestei Porcine in cateva luni va izbucni o epidemie de screpie la oi - cu efecte la fel de grave ca si pesta la porci ! Asta inseamna ca oamenii vor cumpara din import si porc de Craciun si miel de Paste - crescatorii romani vor da faliment - FARMAVET va prospera alaturi de protectorul sau politic!", scrie fostul premier.