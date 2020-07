Victor Ponta atacă în termeni duri Guvernul condus de Ludovic Orban: 'Vânzătorii României. Groparii României!'

Victor Ponta acuză guvernul condus de Ludovic Orban că vrea să distrigă economia românească. Ponta face referire la datele conform cărora țara noastră a importat produse lactate, ouă și miere cu 25% mai mult în primul trimestru din 2020 față de anul trecut. Deficitul în comerțul internațional s-a majorat în acest fel la 121 milioane de euro

„Ne-am rugat de 4 luni de Guvernul Orban sa sprijine INDUSTRIA ALIMENTARA ROMANEASCA / am facut lege in Parlament pe care ei au atacat-o la CCR / am organizat intalniri si am tras semnale de alarma alaturi de producatori si de presa = DEGEABA!

Guvernul Orban are ca misiune sa DISTRUGA economia romaneasca si producatorii romani - ca sa mancam doar mancare din import (eventual produsa cu munca romanilor trimisi de Guvernul Orban in alte trai in timpul Pandemiei de Covid19)! VANZATORII ROMANIEI - GROPARII ROMANIEI!”, a precizat Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

