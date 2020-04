Victor Ponta, avertisment sumbru: 'Va veni o criză teribilă economică, socială și politică'

Un milion de români au intrat în șomaj tehnic din cauza măsurilor de carantină, anunță Victor Ponta pe Facebook, care avertizează că va veni o criză teribilă economică, socială și politică, iar libertățile și drepturile pe care le pierdem acum le vom recupera foarte greu.

„1 milion de contracte de munca suspendate și încetate, azi, 2 aprilie 2020. Practic unul din 5 salariați este deja somer. Nu numai ca nu mai plătește taxe, dar trebuie sa fie plătit. Cu indemnizatia de șomaj. In acelasi timp au venit sute 250.000 din toata Europa (doar in martie) care probabil vor avea bani o luna, doua. Apoi? Tot someri.

Pentru echipamentele sanitare atat de necesare acum e nevoie de bani. De unde ii luam? De la care BUGET?

Bugetul era pe deficit de 0,75% din PIB la sfârșit de Februarie. Din 21 Martie s-a dat voie la neplata taxelor pentru toți pentru ca nu se mai calculează dobânzi și penalități și executarea silită s-a suspendat.

Deficitul de anul acesta va fi de 7-8% din PIB. Asta înseamnă împrumuturi. Imprumuturi de unde? Si la ce costuri? Si in ce condiții?

Va veni o criza teribila economică, socială și politica, libertățile și drepturile pe care le pierdem acum le vom recupera foarte greu. GHINION!”, scrie Ponta pe Facebook.