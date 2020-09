Victor Ponta cere anchetă parlamentară: Prefect PNL vinde pe OLX un spital modular

Liderul Pro România, Victor Ponta, spune că formațiunea sa va cere o anchetă parlamentară după ce un spital modular cumpărat cu 10 milioane de lei stă nefolosit de trei luni de zile și prefectul liberal se gândește să-l scoată la vânzare pe OLX.

„AICI SUNT BANII DVS !!! In campania falsa a PNL si in spitale fantoma!!! Din pacate NU sunt in Sanatate/ ci aruncati de Guvernul Orban PNL pe smecherii si achizitii dubioase , afaceri cu masti, combinezoane si spitale fantoma!!!

Guvernul Orban a platit 12 milioane RON pentru un spital de campanie la Bacau / l-a adus chiar Ministrul Tataru cu deputatul Palar / au facut fotografii / s-au laudat in presa platita din bani publici / au plecat si spitalul a ramas abandonat in curtea Politiei Locale ! Acum Prefectul PNL vrea sa scape de Spitalul Fantoma / il vinde pe OLX! 12 Milioane de RON bani publici pentru sanatate- aruncati la cos! Nu au bani de pensii, nu au bani de alocatii, nu au bani pentru firmele romanesti- pentru ca prapadesc banii pe smecherii si afaceri !

PRO Romania va cere o Ancheta parlamentara completa pentru toate miliardele aruncate in achizitii fara licitatii! Banii trebuie recuperati - cei vinovati trebuie sa plateasca! Noi suntem PRO Romania - si tinem doar cu Romania !”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

