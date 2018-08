Victor Ponta combate discursul 'vâlcovian': 'Această ştire este cea mai importantă din ultima perioadă'

Victor Ponta reacţionează la ştirea potrivit căreia Banca Transilvania şi-a depăşit şi cel mai puternic rival - BCR - în pri­ma jumătate a acestui an şi a de­venit cel mai mare grup bancar din România, dar şi cel mai pro­fitabil. Fostul premier consideră că aceasta este cea mai importantă ştire din ultima perioadă, iar statul ar trebui să ia măsuri pentru sprijinirea investiţiilor româneşti, în loc să promoveze discursul "vâlcovian, populist, mincinos şi aberant".

"In opinia mea, aceasta stire este cea mai importanta din ultima perioada - din multe puncte de vedere:

1. Iata ca o companie privata cu capital romanesc poate sa devina numarul 1 in tara noastra - in cea mai dificila si competitiva piata: cea bancara ( felicitari celor care si-au pus banii si competenta la lucru pentru acest obiectiv)

2. Cand ai un management profesionist si o strategie coerenta poti sa castigi in Romania - cand astepti doar sa primesti bani de la Stat si sa exporti profiturile in ferme de porci si case in Brazilia nu faci altceva decat sa saracesti tara

3. Chiar daca este evident ca marile companii multinationale ( inclusiv banci) pleaca in competitie cu mari avantaje - cei buni pot sa izbandeasca

4. In loc sa promovam politic si guvernamental un discurs “valcovian” populist, mincinos si aberant in care ne plangem de mila si cautam vinovati pentru propria prostie si hotie ( de tip Venezuela) - ar trebui doar sa ne sprijinim in mod inteligent si eficient campionii din business/ asa cum fac toate tarile inteligente conduse de oameni pregatiti si competenti ( nu de baroni “flausati” care stiu sa faca bani doar din contracte cu statul)!

5. Sa multumim public Bancii “Transilvania” pentru faptul ca dupa 2016 reprezinta singura investitie adevarata romaneasca in Republica Moldova", scrie Ponta pe Facebook.

