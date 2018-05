Victor Ponta condamnă cea mai nouă afacere militară România-Israel: 'Guvernul să dea prioritate la achiziţii industriei militare din România'

Victor Ponta reacţionează la ştirea că România va cumpăra din Israel sisteme de interceptare a rachetelor Iron Dome. Fostul premier anunţă că partidul său, Pro România, solicită să se dea prioritate industriei locale de apărare.

"#ProRomania sustine industria de aparare din Romania (asa am promis in campania electorala in 2016 cand eram PSD) - si mai sustinem transparenta in achizitiile pentru aparare! Din acest motiv:

1. Nu am auzit niciodata in Strategia prezentata in Parlament despre intentia tarii noastre de a achizitiona sisteme de rachete din Israel

2. Romania tocmai a achizitionat pentru o suma mai mare de 4 miliarde de Dolari un Sistem de rachete “Patriots” din SUA/ mai avem nevoie si de cele din Israel?

3. Israel nu este tara membra NATO! Guvernul Romaniei s-a angajat prin Programul aprobat de Parlament sa achizitioneze armament doar din SUA sau Europa compatibil cu tarile membre NATO.

4. In sustinerea deciziei mutarii Ambasadei Romaniei la Ierusalim s-a afirmat ca Romania va obtine masuri compensatorii de la Israel - acum aflam ca DAM bani si nu primim bani!!!

#ProRomania solicita imperativ Guvernului sa respecte angajamentele asumate in fata Parlamentului, sa dea prioritate la achizitii industriei militare din Romania, sa achizitioneze tehnica militara doar din tarile NATO - sa nu ia decizii care avantajeaza persoane si grupuri de interese in defavoarea intereselor noastre nationale!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

Firma israeliană Rafael Advanced Defense Systems a semnat joi, la Bucureşti, un acord de cooperare cu Romaero care va permite în premieră exportul sistemelor de interceptare a rachetelor Iron Dome (Cupola de Fier), anunţă presa din Israel, preluată de Xinhua. Acordul, a cărui valoare nu a fost precizată, prevede şi dezvoltarea unei versiuni navale a sistemului Iron Dome de apărare împotriva rachetelor cu rază scurtă de acţiune, a sistemului de telecomandă pentru armament Samson şi a rachetelor tactice Spike, scrie publicaţia online Times of Israel, citând o declaraţie a Rafael.