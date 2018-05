Victor Ponta CRITICĂ DUR modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice! OUG pentru Teldrum

Fostul premier Victor Ponta critică în termeni duri schimbarea legislaţiei privind achiziţiile publice. Acesta susţine, într-o postare pe Facebook, că guvernl urmăreşte să dea contractel unor firme de casă.

"Stirea de mai jos este din Septembrie 2015 ! Ministrul de Finante de atunci ( da - Eugen Teodorovici) facuse un efort de aproape un an si finalizase pachetul de legi privind achizitiile publice ! Un an de consultari cu Banca Mondiala si Comisia Europeana, (transpunerea noilor directive si practici europene) , cu mediul de afaceri si cu toate institutiile competente! Legile au fost dezbatute in Parlament in ambele camere si adoptate cu sprijinul tuturor grupurilor la inceputul lui 2016!

Toata lumea a laudat acel pachet de legi pentru modernitate si transparenta! Si asa am ajuns sa absorbim 90% din banii europeni din Bugetul anterior si sa pornim investitii! Singurii suparati au fost firmele gen Teldrum care nu mai puteau sa castige contracte pe mana cu baronii locali.

Acum vad ca Guvernul modifica radical prin Ordonanta de Urgenta, fara nicio consultare si fara dezbatere parlamentara ,legile achizitiilor publice ! Inseamna ca ce a facut Teodorovici in 2015 a fost asa de prost? Sau ca trebuie revenim la contractele tip Teldrum? Facem ca la Codul Fiscal din 2015 pe care il tot modifica prin Ordonante de Urgenta si de fiecare data este mai rau?

#ProRomania solicita ca orice modificare a legii achizitiilor publice sa se faca dupa consultarea mediului de afaceri si a Comisiei Europene si doar prin dezbatere parlamentara! Daca nu se face asa inseamna ca exista un singur interes : toti banii din achizitii publice sa ajunga la firme gen “Teldrum”! Si asta ne va costa pe toti!", a scris Ponta pe Facebook.