Victor Ponta, cu ochii pe rezultatul alegerilor din Republica Moldova - Ce provocare lansează pentru liderii politici de la București

Liderul Pro România Victor Ponta reacționează luni, pe Facebook, după rezultatele parţiale ale alegerilor legislative din Republica Moldova. Ponta lansează o provocare pentru liderii de la București, după scorul obținut de Partidul Socialist din Republica Moldova (PSRM) al preşedintelui Igor Dodon, care militează pentru o apropiere de Rusia şi o intrare în Uniunea Economică Eurasiatică. Conform rezultatelor preliminare, PSRM a obținut 31,45% din voturi.

„Partidul Socialist proRusia NU a reusit sa castige o majoritate suficienta in Parlamentul Republicii Moldova / “unde-i unul nu-i putere ...”

PNL are o relatie politica institutionalizata cu cei din ACUM ( clasati pe locul al doilea) / la fel PSD este partener si are o buna relatie cu PDM ( care este pe locul al treilea) / ”unde-s doi puterea creste” / cred ca este datoria liderilor politici de la Bucuresti sa medieze si sa sprijine formarea la Chisinau a unei coalitii ProEuropa si ProRomania care sa nu lase Republica Moldova in mainile Rusiei!