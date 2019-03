Victor Ponta, cu toate forţele împotriva proiectului de suflet al lui Dragnea: 'Fondul Jafului Naţional trebuie blocat. Nouă ne este furată avuţia naţională'

Victor Ponta reacţionează după ce agenția Reuters a publicat duminică un articol dedicat Fondului Suveran de Dezvoltare si Investiții (FSDI), despre care se spune că ar putea fi folosit de cei aflați la putere ca o sursă ilicită de bani. Fostul premier susţine că Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov pregătesc un "jaf naţional".

Citește și: Top MINCIUNI pe care femeile le spun barbatilor

"Agentia Reuters avertizeaza lumea civilizata asupra coruptiei gastii Dragnea + Valcov ! Comisia Europeana avertizeaza Guvernul ca acest Fond Suveran incalca regulile de transparenta, buna guvernare si sanatate economica ale unei tari europene ! Acestia insa nu vor impiedica producerea acestui jaf economic la adresa Romaniei - doar noi putem sa luptam !!!

Hidroelectrica, Romgaz, Portul Constanta, Aeroporturile Bucuresti si Timisoara, Loteria Nationala, Cuprumin - in total 28 de companii cu capital de stat vor fi luate de la Guvern si trecute intr-un fond privat gestionat de Dragnea si Valcov / din acest fond vor fi “mulse” de bani si vandute la “valoarea nominala” , adica preturi de 9 ori mai mici decat valoarea lor / in plus mai iau si bani cash 9 miliarde de lei (2 miliarde de euro) de la Statul Roman!

Fondul Jafului National trebuie blocat de catre noi romanii - nu de catre Reuters sau Comisia Europeana / noua ne este furata avutia nationala nu lor / noi ii lasam la putere pe mafiotii acestia!

PRO Romania se pregateste de lupta cu Mafia Dragnea+Valcov / trebuie sa folosim orice mijloc existent ca sa salvam companiile nationale care apartin poporului roman!", scrie Ponta pe Facebook.

Actiunile detinute de stat la 28 de companii vor participa la capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), reprezentand un aport in natura in valoare de 10,112 miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotarare de guvern, publicat de Ministerul Finantelor Publice. Vezi care sunt cele 28 de companii vizate.

CITEȘTE ȘI: Dieta cu pătrunjel – soluţia mai puţin cunoscută care te poate scăpa de 5 kg într-o săptămână .