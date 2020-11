Victor Ponta, despre ce care urmează după pandemie: 'Acum trebuie să scoatem din nou România din criză!'

Victor Ponta avertizează că, după pandemie, va urma o criză economică, iar măsurile actualului guvern nu ajută deloc. Liderul Pro România aminteşte că are experienţa unei ieşiri din criză şi afirmă că are capacitatea de a face acest lucru din nou, alături de partidul său.

"CRIZA ECONOMICA va afecta toti romanii - pe o perioada de timp mai lunga decat Pandemia - cu grave consecinte sociale !

Masurile actualului Guvern PNL nu ajuta deloc firmele romanesti / propunerile PSD sunt doar populiste - fara oameni capabili si fara solutii concrete/ USR sunt doar contra - nu stiu si nici nu-i intereseaza viata romanilor!

In 2012 am scos Romania din Criza Economica si am asigurat o crestere si dezvoltare sustenabila timp de 7 ani / acum trebuie sa scoatem din nou Romania din Criza!

Fiti alaturi de mine - asa cum ati fost in 2012 / fiti alaturi de PRO Romania / ne asumam PROMisiunea iesirii din Criza!", scrie Victor Ponta pe Facebook.