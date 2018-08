Victor Ponta, despre șefii de instituții din Teleorman: Au fost aleși cei atât de săraci intelectual încât să nu aibă nicio capacitate de gândire independentă

Fostul premier Victor Ponta critică numirea în fruntea unor instituții importante din România a unor persoane care vin din județul Teleorman, condus anterior de Liviu Dragnea, în calitate de președinte al Consiliului Județean, precizând că în alegerea lor a contat obediența. Printre cei nominalizați de Victor Ponta sunt Viorica Dăncilă, Carmen Dan și Ionuț Sindile, noul șef al Jandarmeriei Române.

"Presedintele PSD ( si Presedinte al Camerei Deputatilor) este din Teleorman / el numeste Presedinte Executiv al PSD si Prim Ministru o doamna tot din Teleorman / Doamna Prim Ministru din Teleorman numeste in functia de Ministru de Interne o alta doamna - tot din Teleorman/ Doamna Ministru de Interne din Teleorman numeste in fruntea Jandarmeriei Romane ( dupa gravele incidente din 10 August) un domn colonel tot din Teleorman!!!

Oare numai mie imi suna fraza de mai sus ca o gluma proasta sau ca o nebunie totala?!? Doar eu cred ca Dumnezeu cand vrea sa piarda pe cineva intai ii ia mintile? Pare ca traim in Evul Mediu sau in Sicilia perioadei in care totul era condus de “Cosa Nostra”!