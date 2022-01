Victor Ponta, despre scandalul Novak Djokovic: 'Imaginaţi-vă că era vorba de Halep. Ar fi sunat Iohannis de pe pârtie la premierul Australiei?'

Fostul premier Victor Ponta a comentat luni, la România TV, scandalul iscat pe tema intrării lui Novak Djokovic în Australia, unde ar urma să participe la primul turneu de Mare Slam al anului, Australian Open.

„Si eu am fost impartit, sunt mare fan Djokovic si ii iubesc pe sarbi, si sunt si vaccinat. Cred ca a fost gestionata extrem de prost o situatie pe care o puteau prevedea. Ei au stat 6 luni inchisi si tot au Covid. Ori se ocupau sa nu se imbarce Djokovic, ori, daca a ajuns acolo, fa-i 5 teste, 7 teste. O gestionare a unei administatii care nu e in stare sa explice propriului popor de ce ii tin inchisi in case.

Hai sa ne imaginam ca Halep nu se vaccina, ce ar fi facut romanii daca era vorba de ea? Ce ar fi facut Iohannis? Presedintele Serbiei, pentru care am o simpatie deosebita, a pus mana pe telefon imediat. Credeti ca Iohannis, de pe terenul de golf sau de pe partie, ar fi facut acelasi lucru?

Am auzit cu statul de drept. Daca era in Romania, pe judecatorul ala il aresta Kovesi a doua zi sau il reactivau pe Portocala. Statul de drept este reprezentat de judecatori.

Stiti ca acum Curtea de Justitie Europeana a zis ca nu mai e nevoie sa respectam deciziile CCR. Ma uit la sarbi si australieni, imi pare rau de ei, dar de mine mi se rupe sufletul.

Sunt foarte multi si in Serbia vaccinati, dar diviziunea asta deja a saturat pe toata lumea. De fiecare data cand apare un instinct de solidarizare, in Romania ori e calcat in picioare, ori acoperit.

M-am uitat si eu in avion la filmul lui Stefan Mandachi. Stiti ce mi s-a parut cel mai trist? Un moment in care toata lumea s-a solidarizat cu Mandachi, iar stirea a fost ca Iohannis s-a solidarizat si el. Stiti cati km de autostrada s-au facut de cand s-a solidarizat? Zero. In schimb, de 24 ianuarie nu se mai fac festivitati cu ocazia Unirii la Iasi, ca sa nu-l intrebe nimeni despre asta.

Acum PNL e la guvernare, de ce nu mai fac si ei un metru langa ala de autostrada al lui Mandachi?

Uite, Coltescu chiar nu era rasist. Acum o luna, cand s-a certat doamna Sosoaca cu o doamna jurnalist din Italia, premierul l-a sunat pe ministrul de Externe al Italiei ca sa-si ceara scuze. Aici nu e o problema de popor, ci de conducatori. Poporul care il are in fata pe Basescu si Nastase si il voteaza pe Basescu, imi pare rau. M-am plictisit sa ne tot jeluim. Se jeluieste si domnul Liiceanu. Credeti, domnul Liiceanu, ca l-a interesat pe Iohannis de mortii de la Colectiv? Pai mureau in toamna 500 pe zi si altii ardeau in spitale, i-a pasat cuiva? Nici aia, Dide cu drogurile, Ceausescu, nici aia nu protestau.

A scos Iohannis PSD-ul de la guvernare? L-a scos. Bine ca l-a bagat inapoi, ce era sa faca, sa il lase pe domnul Citu?”, a spus Victor Ponta, la România TV.