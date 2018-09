Victor Ponta, dezlănțuit la adresa PSD în prima zi de școală: 'Este prima dată când nu am putut să fiu prezent la Târgu Jiu'

Fostul premier Victor Ponta le urează tuturor elevilor, în prima zi de școală, un an cât mai bun și plin de rezultate pozitive. Liderul Pro România precizează că astăzi este pentru prima oară când nu va participa la festivitățile de deschidere a anului școlar de la Târgu Jiu, din cauza unei „solicitări speciale” a conducerii centrale a PSD.

„Le urez tuturor elevilor, parintilor, profesorilor si celor din personalul nedidactic un An Scolar 2018-2019 cat mai bun si plin de rezultate pozitive!

Romania insa merge intr-o directie gresita, de ignoranta , ura si razbunare ! In ultimii 15 ani ( indiferent de culoarea politica a presedintelui , guvernului sau a autoritatilor locale ) am fost mereu invitat la festivitatile de deschidere a noului an scolar la Targu Jiu - este prima data cand, la solicitarea speciala a Conducerii Centrale a PSD , nu am putut sa fiu prezent la Targu Jiu alaturi de elevi si profesori ( macar in calitate de deputat al judetului in ultimii 15 ani) - ma bucur insa de lucrurile bune pe care le-am realizat in acesti ani pentru scolile , profesorii si personalul nedidactic din Gorj si voi fi mereu alaturi de ei!”, scrie Ponta pe Facebook.