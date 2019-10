Victor Ponta dezvăluie ce i-a cerut lui Orban la negocieri: Am fost refuzat!

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că nu i-a cerut premierului desemnat Ludovic Orban nici ministere, nici alte funcții în Guvern. Ponta arată că i-a cerut lui Orban să desemneze un comisar european din familia social-democrată, dar a fost refuzat de liderul PNL.

Citește și: SURSE - Ultimatum pentru Dăncilă în PSD

”Am luptat contra Echipei Dragnea, Dancila, Fifor, Arsene ... / putem sa luptam in continuare si cu noua Echipa Orban, Barna, Basescu, Hunor si Tariceanu ! Cat timp facem ceea ce este bine pentru Romania si ProRomania - rezistam!

Ps - constat fara surprindere ca Ludovic Orban se comporta deja ca Viorica Dancila / intai ma roaga sa il votez - dupa care ma injura “pe surse”! Nu am cerut ministere, nu am negociat functii si nici avantaje ! Nu am negociat cu Dl Orban ceea ce nu se putea negocia - doar am cerut o guvernare competenta si eficienta care sa tina cont de asteptarile tuturor categoriilor sociale!

Ps - am avut o singura solicitate politica - Romania sa desemneze un comisar european din familia social - democrata ( nu PPE) / am fost refuzat.”, scrie Victor Ponta.