Victor Ponta dezvăluie ce le-a spus procurorilor DNA despre liderul PSD: 'Doar nu era să mint pentru Dragnea'

Fostul lider al PSD Victor Ponta a declarat, luni, că în cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizată calitatea în care a fost audiat în dosarul lui Liviu Dragnea, după ce acesta l-a acuzat din nou că este unul dintre denunţătorii din dosarul său. Ponta a susţinut că nu a depus în viaţa lui un denunţ, spunând că dacă va dovedi, cu hârtie de la DNA, că a fost audiat doar în calitate de martor, Liviu Dragnea, "cel mai mare mincinos din istoria politicii româneşti", trebuie să demisioneze din Parlament şi din PSD.

Victor Ponta a făcut aceste declaraţii presei, luni, la instanţa supremă, unde s-a prezentat pentru a fi audiat în dosarul Turceni-Rovinari, în care este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat.

"Liviu Dragnea a spus din nou că sunt denunţător în dosarul lui. Astăzi depun cerere la DNA să-mi precizeze dacă am calitate de martor sau de denunţător. (...) Dacă Dragnea aduce un denunţ al meu, eu azi îmi dau demisia din Parlament şi aţi scăpat de mine, dar dacă aduc eu hârtie că am dat declaraţie de martor, nu mai e chestiune de scuze, va trebui să îşi dea demisia din PSD şi din Parlament. Nu am depus în viaţa mea niciun denunţ penal, nici împotriva domnului Dragnea, nici a nimănui. (...) Ori eu sunt denunţător, ori domnul Dragnea este cel mai mare mincinos din istoria politicii româneşti. Dacă a minţit, trebuie să răspundă pentru asta, pentru că toată România depinde de minciunile domnului Dragnea", a declarat Ponta.

Întrebat de jurnalişti dacă la audierile de la DNA a spus că Tel Drum îi aparţine lui Dragnea, Ponta a răspuns: "Nu, nici vorbă, eu am spus doar că am fost invitat pe lacul Belina. Doar nu era să mint pentru Dragnea”, a precizat Ponta.