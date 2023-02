Victor Ponta dezvăluie culisele întâlnirii cu George Simion: Îmi place că este un lider `viu`! Am o anumită expertiză

Liderul Pro România, Victor Ponta, s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion. Cei doi s-au văzut într-o locație din București, iar întâlnirea a durat aproximativ o oră.

Într-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Victor Ponta ne-a explicat faptul că a discutat cu George Simion pe teme economice, asta pentru că AUR este un partid nou, fără experiență guvernamentală. George Simion își dorește să fie cât mai pregătit pentru o eventuală intrare la guvernare.

Ponta a precizat că el a încercat să își pună experiența și în folosul PSD, dar chiar dacă are o relație foarte bună cu Marcel Ciolacu, în anumite sfere ale conducerii PSD el este ”cenzurat”.

”Asa cum am mai spus - am o experienta de guvernare ( in special in zona economica) pe care toata lumea o recunoaste si care poate sa fie utila in aceasta situatie de criza! Sunt deschis si doresc sa ajut anumiti oameni politici - daca acestia ma intreaba! Cu Dl Ciolacu am o buna comunicare dar , din motive pe care nu le cunosc si nu le inteleg, alti oameni din PSD se opun unei colaborari mai ample . Sper insa ca anumite proiecte economice pe care le-am promovat in perioada in care eram eu Premier , si care au avut succes, sa fie reluate dupa ce Dl Ciolacu devine Premier in Mai . George Simion este un lider politic nou ( imi place faptul ca este “viu” fara sa fiu de acord cu toate ideile sale)- conduce un partid fara experienta guvernamentala - daca ma consulta pe probleme de program economic, ii spun parerea mea si il sprijin cu toata deschiderea! Despre asta am discutat cand ne-am vazut. Si voi fi in continuare deschis sa sprijin, pe zona economica, orice proiect al PSD sau AUR ( la PNL si USR nu vad deloc asemenea proiecte - este un vid total in acest domeniu, si o lipsa de competenta si consecventa extrem de nociva)!”, a declarat Victor Ponta.