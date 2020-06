Victor Ponta: Eu, dacă ratez 2024, nu-mi mai vine rândul

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți că probabil va candida la alegerile prezidentiale din 2024 pentru că este un moment special care apare odata la 20 de ani.

„Probabil (voi candida). Evident că mă gândesc. Eu văd anul 2024 ca un an special, vom avea patru alegeri, prezidentiale, europarlamentare, parlamentare si locale. E momentul în care poți să faci o reformă politică sau pierzi ocazia și rămâi prins iar in ciclurile nesfarsite de lupte intestine intre Parlament, Presedinte si alesi locali. E o ocazia de schimbare a României care vine odată la 20 de ani pentru că așa e sistemul electoral. Eu daca ratez momentul 2024 ca om politic, mie nu-mi mai vine randul peste 20 de ani. Discursul pe care vreau sa merg, de aceea intru in conflict cu PSD-ul, este progresist”, a declarat Victor Ponta.

Întrebat care crede că o să fie principalul său contracandidat în 2024, liderul Pro Romania a răspuns: „In 2014 eu m-am batut pe mine. Eu sunt principalul contracandidat”.

