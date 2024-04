Victor Ponta explică mizele jocului pentru Primăria Capitalei: Totul s-a simplificat

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că liderii PSD și PNL trebuie să ia o decizie onorabilă în ceea ce îl privește pe Cătălin Cîrstoiu. Ponta arată că, în acest moment, există doar 2 candidați cu șanse reale, iar ecuația a devenit simplă: bucureștenii care vor să scape de Nicușor Dan, atunci vor vota Piedone.

„Nu va fi candidat nici Victor Ponta, nici Rareș Bogdan. Știți că ne tot întrebam dăcă își depune domnul Piedone candidaura, uite că a depus-o. Rămâne în cursă? Probabil că rămâne. Și sper ca toate tulburarile din cele două partide mari, alea cele mai puternice din țară, care au cei mai buni consultanți, care conduc să nu îl ajute pe Nicușor Dan. Atâta îmi doresc! Să scăpăm de Nicușor Dan. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu doctorul Cîrstoiu. Cred că nu se aștepta ca intrarea în politică să îi aducă atâtea necazuri și atâtea atitudini din partea celor care trebuiau să îl sprijine. Piedone e vechi în politică, pe el nu l-a speriat acest atac. Se aștepta să fie atacat. Nu știu ce va decide mâine coaliția. Piedone îl poate bate pe Nicușor Dan. Dacă vrei să scapi de Nicușor Dan, îl votezi pe Piedone. Pe mine nu m-a contactat nimeni și nici nu mă va contacta nimeni. Știți foarte bine că atâta timp cât domnul Iohannis este în funcție, eu nu am voie să fac politică. Sunt singurul om politic care îl critică pe Klaus Iohannis, nu am mai văzut alt om să îl critice. Așa că până în septembrie, când pleacă el, eu nu am voie să candidez.

Cred că, în primul rând, trebuie să ia o decizie, una onorabila pentru Cîrstoiu, pentru că ei l-au adus să candideze. Nu s-a dus el la PSD-PNL. Lucrurile s-au simplificat: vrei să rămâi cu Nicușor Dan, îl votezi, vrei să scapi de el, îl votezi pe Piedone.

Nu există posibilitatea ca eu să candidez și am explicat și de ce. Eu cred ca Cristi Piedone este o victimă a oamenilor care îl susțin pe Nicușor Dan, pentru că a stat în închisoare degeaba. Nu a avut nicio vină cu Colectivul. Cred că se pricepe la administrație și cred că ne va fi mai bine cu Piedone, decât cu Nicușor Dan. Mă refer la noi. La Bucureșteni”, a declarat Victor Ponta, la România TV.