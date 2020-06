Victor Ponta ia guvernul la întrebări: 'Cifrele arată o realitate radical diferită de propaganda oficială'

Victor Ponta reacţionează la ştirea potrivit căreia România a urcat pe locul 3 în Europa ca număr de infectări la suta de mii de locuitori. Fostul premier acuză Guvernul că a gestionat neprofesionist situaţia pandemiei, pe lângă faptul că şi situaţia economică este dificilă. "Cifrele sunt adevarate sau prezentate 'cum trebuie' in functie de interesul politic de moment al celor aflati la Putere?", întreabă liderul Pro România.

"Am sustinut si sustin in continuare ca masurile si restrictiile impuse de Guvernul Orban au fost aberante, discriminatorii, ilogice, neprofesioniste si politicianiste - si iata ca rezultatele arata ca am avut dreptate ! Tot ce au facut cei de la Puterea ne-a dus direct in topul infectarilor - dar si in topul distrugerii economice si al abuzurilor fata de proprii cetateni! Am votat impotriva “masurilor salvatoare” si am avut dreptate ca nu vom fi “salvati” in acest fel !

Daca insa cifrele sunt adevarate arata o realitate radical diferita de Propaganda oficiala ! Se impun 4 intrebari logice :

1. Si Presedintele Iohannis si Premierul Orban au repetat insistent ca Guvernul a actionat foarte bine - si ca in Romania este o situatie foarte buna tocmai datorita Actiunilor guvernamentale! Acum mai sustin aceleasi lucruri ?

2. Toate propunerile de restrictii si relaxari ale Guvernului, toate derogarile si exceptiile legale, toate strategiile propuse au fost aprobate de majoritatea PNL - PSD din Parlamenta / ba chiar ultimele masuri au fost luate cu ignorarea totala a Parlamentului / Guvernul nu poate da vina pe altcineva din moment ce a facut tot ce a vrut/ si totusi rezultate sunt catastrofale / nu este logic sa spunem ca am avut un Guvern care a gestionat prost situatia din moment ce stam atat de rau ca tara?

3. Daca situatia evolueaza atat de negativ de ce insista Guvernul si PNL cu organizarea Alegerilor asa rapid? Interesul lor politic de pierde cat mai putine voturi este in directa contradictie cu binele si sanatatea publica !

4. Masurile luate de Guvern au dus la pierderea indirecta a mii de vieti omenesti ( persoane cu alte afectiuni decedate in lipsa tratamentelor si curelor necesare ) si la distrugerea firmelor romanesti si a sectoare intregi de activitate ( servicii turistice, cultura, sport)! Iar rezultatele sunt oricum negative - a meritat acest sacrificiu? Este incompetenta sau e tradare intereselor nationale !?

Noi suntem ProRomania - si ne luptam cu cei pe care ii vedem clar acum ca sunt Anti Romania!", mai scrie Ponta pe Facebook.